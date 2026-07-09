Bonnie Tyler, voix de “Total Eclipse of the Heart”, est décédée à 75 ans
La chanteuse galloise Bonnie Tyler, célèbre pour “Total Eclipse of the Heart” et “Holding Out for a Hero”, est morte à 75 ans dans un hôpital au Portugal, selon un communiqué de son équipe.
La chanteuse galloise Bonnie Tyler, connue pour sa voix rauque et ses tubes planétaires “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” et “It’s a Heartache”, est morte à l’âge de 75 ans.
Selon un communiqué publié sur son site officiel et relayé par les médias britanniques, Bonnie Tyler est décédée « de manière inattendue » dans un hôpital au Portugal, des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée.
En mai dernier, l’artiste avait été hospitalisée à Faro, au Portugal, pour une opération intestinale d’urgence. Elle avait ensuite été placée dans un coma artificiel afin de faciliter sa récupération. À la mi-juin, son équipe indiquait qu’elle n’était plus dans le coma, mais qu’elle restait « très malade » en soins intensifs.
Née Gaynor Hopkins au pays de Galles, Bonnie Tyler avait connu un succès international dans les années 1970 et 1980, notamment avec “It’s a Heartache” puis “Total Eclipse of the Heart”, devenu l’un des titres les plus emblématiques de la pop-rock britannique.
Sa famille et son équipe ont demandé le respect de leur vie privée après cette annonce.