Bonnie Tyler, voix de “Total Eclipse of the Heart”, est décédée à 75 ans

La chanteuse galloise Bonnie Tyler, connue pour sa voix rauque et ses tubes planétaires “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” et “It’s a Heartache”, est morte à l’âge de 75 ans.

Selon un communiqué publié sur son site officiel et relayé par les médias britanniques, Bonnie Tyler est décédée « de manière inattendue » dans un hôpital au Portugal, des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée.

En mai dernier, l’artiste avait été hospitalisée à Faro, au Portugal, pour une opération intestinale d’urgence. Elle avait ensuite été placée dans un coma artificiel afin de faciliter sa récupération. À la mi-juin, son équipe indiquait qu’elle n’était plus dans le coma, mais qu’elle restait « très malade » en soins intensifs.

Née Gaynor Hopkins au pays de Galles, Bonnie Tyler avait connu un succès international dans les années 1970 et 1980, notamment avec “It’s a Heartache” puis “Total Eclipse of the Heart”, devenu l’un des titres les plus emblématiques de la pop-rock britannique.

Sa famille et son équipe ont demandé le respect de leur vie privée après cette annonce.