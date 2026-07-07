Jérusalem inaugure un centre du patrimoine consacré à l’ancien moshav d’Atarot

Israël a inauguré dimanche le Centre du patrimoine d’Atarot, dans le nord de Jérusalem, un nouveau musée consacré à l’histoire de l’ancien moshav d’Atarot, une communauté agricole juive détruite pendant la guerre d’indépendance en 1948.

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Le site, porté par le ministère du Patrimoine et la Société gouvernementale du tourisme, est installé dans l’ancien terminal de l’aéroport d’Atarot, qui a servi d’aéroport de Jérusalem jusqu’en 2000.

Une autre partie du bâtiment sera dédiée à la mémoire de l’opération d’Entebbe de 1976.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, de son épouse Sara, du ministre du Patrimoine Amichay Eliyahu, du maire de Jérusalem Moshe Lion, ainsi que de plusieurs ministres et députés.

Le projet s’inscrit dans une initiative plus large visant à préserver l’histoire d’Atarot tout en développant la zone environnante.

L’ouverture du centre a toutefois suscité de vives critiques de l’Autorité palestinienne, qui accuse Israël de vouloir renforcer ses revendications de souveraineté dans le nord de Jérusalem et de remodeler le récit historique du secteur.

L’Autorité palestinienne a appelé la communauté internationale à intervenir, estimant que ce projet compromet les perspectives d’un futur État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale.

Le nouveau musée retrace l’histoire de la communauté agricole juive détruite en 1948, dans un projet dénoncé par l’Autorité palestinienne.

Israël a inauguré dimanche le Centre du patrimoine d’Atarot, dans le nord de Jérusalem, un nouveau musée consacré à l’histoire de l’ancien moshav d’Atarot, une communauté agricole juive détruite pendant la guerre d’indépendance en 1948.

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Le site, porté par le ministère du Patrimoine et la Société gouvernementale du tourisme, est installé dans l’ancien terminal de l’aéroport d’Atarot, qui a servi d’aéroport de Jérusalem jusqu’en 2000.

Une autre partie du bâtiment sera dédiée à la mémoire de l’opération d’Entebbe de 1976.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, de son épouse Sara, du ministre du Patrimoine Amichay Eliyahu, du maire de Jérusalem Moshe Lion, ainsi que de plusieurs ministres et députés.

Le projet s’inscrit dans une initiative plus large visant à préserver l’histoire d’Atarot tout en développant la zone environnante.

L’ouverture du centre a toutefois suscité de vives critiques de l’Autorité palestinienne, qui accuse Israël de vouloir renforcer ses revendications de souveraineté dans le nord de Jérusalem et de remodeler le récit historique du secteur.

L’Autorité palestinienne a appelé la communauté internationale à intervenir, estimant que ce projet compromet les perspectives d’un futur État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale.