Kev Adams séduit le jury d’America’s Got Talent

Kev Adams tente sa chance aux États-Unis, et ses débuts à la télévision américaine semblent réussis.

L’humoriste français s’est présenté aux auditions d’America’s Got Talent, diffusée sur NBC, avec un sketch en anglais consacré aux différences entre Français et Américains.

Face au jury composé de Simon Cowell, Howie Mandel, Mel B et Sofía Vergara, Kev Adams a surpris par son aisance dans une langue qu’il affirme ne pas parler depuis très longtemps.

L’humoriste a expliqué qu’il ne maîtrisait pas l’anglais il y a encore quatre ans.

Son numéro, centré notamment sur l’expression américaine « hang out » et les taxes, a séduit les quatre jurés, qui lui ont accordé un « oui » unanime.

Howie Mandel a salué sa capacité à comprendre les nuances d’une autre culture et d’une autre langue, estimant qu’il avait parfaitement réussi son pari.

Mel B a également salué une performance « drôle », « cool » et très accessible, tandis que Simon Cowell a estimé que Kev Adams possédait une qualité essentielle pour un humoriste : être naturellement drôle.

Après son passage, Howie Mandel aurait même confié à Simon Cowell qu’il s’agissait du « meilleur humoriste » jamais reçu dans l’émission.

Depuis plusieurs mois, Kev Adams teste ses blagues devant le public américain dans plusieurs clubs de stand-up, notamment à New York et Los Angeles.

Le New York Times lui a récemment consacré un portrait, le présentant comme une figure française du stand-up partie à la conquête de New York.

L’humoriste suit ainsi les traces de Gad Elmaleh, qui avait lui aussi tenté l’aventure américaine, tout en poursuivant sa carrière en France.

Kev Adams sera prochainement à l’affiche de La Maison de nos rêves, réalisé par Claude Zidi Jr., aux côtés de Chantal Ladesou.