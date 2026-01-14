L'actrice Sydney Sweeney rencontre les ex-otages Noa Argamani et Avinatan Or

L'organisation Stand With Us a dévoilé mardi sur Instagram une rencontre inattendue : Sydney Sweeney, 28 ans, figure montante d'Hollywood et vedette des séries « Euphoria » et « Le Lotus blanc », s'est entretenue avec deux anciens otages israéliens, Noa Argamani et Avinatan Or.

Sydney Sweeney, qui figure sur la prestigieuse liste Forbes "30 Under 30" qui recense les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes, s'est imposée comme l'une des actrices les plus en vue aux États-Unis ces dernières années. Sa notoriété a notamment explosé grâce à la campagne publicitaire pour la marque de mode American Eagle à laquelle elle a participé, qui a fait sensation avec son jeu de mots "Sydney Sweeney has good jeans" (bons jeans), pouvant aussi s'interpréter comme "good genes" (bons gènes).

L'actrice est en couple depuis quelques mois avec le producteur américain d'origine juive Scooter Braun, réputé pour son soutien indéfectible à Israël.

Noa Argamani a été arrachée aux griffes du Hamas lors de l'opération "Arnon" le 8 juin 2024, après 246 jours de captivité dans la bande de Gaza. Avinatan Or a été libéré en octobre 2025, après deux ans aux mains de l'organisation terroriste.