L'Université Bar-Ilan va décerner un doctorat honoris causa à l'émissaire américain Steve Witkoff

L'université Bar-Ilan a annoncé ce mercredi qu'elle décernerait un doctorat honoris causa à Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis, en reconnaissance de sa contribution décisive au retour des otages et à l'avancement du processus de paix au Moyen-Orient.

L'annonce a été faite lors de la conférence du Jerusalem Post à Miami, où le président de l'université a salué "les efforts diplomatiques exceptionnels" déployés par Witkoff pour obtenir la libération des otages et son rôle dans la promotion de la normalisation régionale durant la guerre.

Le doctorat honorifique en philosophie vise à honorer "ses efforts sensibles et déterminés pour négocier un cessez-le-feu, libérer les otages et sa contribution significative à l'avancement du processus de paix et de normalisation au Moyen-Orient", conformément à la vision du président américain Donald Trump.

Cette distinction intervient alors que Bar-Ilan célèbre son 70e anniversaire. L'université réserve traditionnellement ses doctorats honoris causa à des personnalités et organisations dont l'action a profondément marqué Israël et le monde.

Witkoff rejoint ainsi un panthéon de figures internationales ayant reçu ce titre : le prix Nobel Elie Wiesel, les anciens présidents américain George W. Bush et soviétique Mikhaïl Gorbatchev, l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher, ainsi que les anciens Premiers ministres israéliens Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Ariel Sharon.

"Le leadership éthique de M. Witkoff a contribué à mettre fin à la longue et douloureuse guerre de l'histoire d'Israël et à permettre aux personnes enlevées de retrouver leurs familles", a déclaré le professeur Aryeh Tzaban, président de Bar-Ilan. "Grâce à son extraordinaire empathie, il a su aller là où d'autres ont échoué et inciter la communauté internationale à agir en faveur des valeurs de liberté, de justice et de sécurité dans notre région."