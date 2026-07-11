Le gouvernement albanais finance un concert de Kanye West à Tirana

Le gouvernement albanais a confirmé le versement d'une subvention publique de quatre millions d'euros pour soutenir le concert que le rappeur américain Kanye West (Ye) doit donner samedi à Tirana. Cette décision suscite une vive polémique dans le pays, où l'opposition et de nombreux acteurs du monde culturel dénoncent l'utilisation de fonds publics en faveur d'un artiste connu pour ses déclarations antisémites.

Le ministre albanais de la Culture, Blendi Gonxhe, a défendu ce financement en affirmant qu'il était indispensable pour garantir la tenue de l'événement et renforcer l'attractivité internationale de la capitale. Selon lui, le concert permettra d'inscrire Tirana parmi les grandes villes accueillant des manifestations culturelles de premier plan et générera d'importantes retombées touristiques.

Le Premier ministre Edi Rama fait toutefois face à de fortes critiques. Cette controverse intervient alors que des manifestations réclament depuis plusieurs semaines sa démission, sur fond d'accusations de corruption liées à un projet immobilier dans le sud du pays.

Prévu devant 60 000 spectateurs, le concert peine pourtant à atteindre ses objectifs de fréquentation. D'après les autorités, environ 25 000 billets ont été vendus à des visiteurs étrangers. Le gouvernement affirme que cette aide financière vise à éviter l'annulation du spectacle et à préserver l'image de l'Albanie.

Des artistes et représentants du secteur culturel ont manifesté devant le ministère de la Culture pour dénoncer ce choix budgétaire. Ils estiment que le pays fait face à des priorités plus urgentes et reprochent au gouvernement de soutenir un artiste ayant multiplié les propos antisémites, fait l'éloge d'Adolf Hitler et commercialisé des produits arborant des symboles nazis.

Kanye West, aujourd'hui connu sous le nom de Ye, a depuis affirmé ne pas être antisémite et a attribué ses déclarations controversées à son trouble bipolaire. Malgré ces explications, plusieurs concerts de sa tournée ont été annulés ces derniers mois dans différents pays.