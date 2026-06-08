Pays-Bas : le rappeur Kanye West a attiré 40.000 personnes malgré les polémiques

Le rappeur américain Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, a réuni plus de 40.000 spectateurs samedi au Gelredome d’Arnhem, aux Pays-Bas, malgré les controverses suscitées par ses déclarations antisémites et ses propos à la gloire d’Adolf Hitler.

Alors que plusieurs dates de sa tournée ont été annulées dans différents pays européens, des milliers de fans ont fait le déplacement pour assister au concert. Nombre d’entre eux ont expliqué vouloir dissocier l’œuvre de l’artiste de ses prises de position personnelles. « Je ne soutiens pas tout ce qu'il a dit », a déclaré à l’AFP Loes Snyers, une étudiante belge de 20 ans. « Mais pour moi, je me fiche des polémiques autour des mauvaises actions des artistes, je me concentre vraiment sur la musique ».

Ces dernières années, Ye a provoqué une vive indignation après plusieurs déclarations antisémites, la diffusion d’une chanson intitulée « Heil Hitler » et la commercialisation de vêtements ornés d’une croix gammée. Le rappeur a depuis pris ses distances avec certains de ses propos, affirmant qu’ils étaient liés à son trouble bipolaire.

À l’extérieur du stade, une manifestation organisée par le Centre d’information et de documentation Israël (CIDI) a dénoncé les déclarations du musicien. « Je sais que ses fans viennent probablement pour la musique, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la haine des juifs qu'il a largement répandue par le passé », a déclaré Naomi Mestrum, directrice de l’organisation.

Le CIDI avait demandé l’annulation des concerts prévus samedi et lundi, mais la justice néerlandaise a rejeté cette requête, estimant qu’ils ne constituaient pas une menace pour l’ordre public.

Si les autorités néerlandaises ont autorisé les représentations, plusieurs pays européens, dont la France, le Royaume-Uni, la Pologne et l’Italie, ont déjà refusé d’accueillir certains concerts du rappeur en raison de ses déclarations controversées.