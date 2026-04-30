Le livre de Rachel Goldberg-Polin sur son fils Hersh en tête des ventes du New York Times

Le nouveau livre de Rachel Goldberg-Polin, "When We See You Again" (Quand nous te reverrons), s’est hissé à la première place de la liste des meilleures ventes du New York Times dans la catégorie essais reliés, seulement une semaine après sa parution. L’ouvrage retrace le parcours personnel et familial de l’auteure après la mort de son fils Hersh Goldberg-Polin, enlevé lors de l’attaque du festival Nova le 7 octobre 2023.

Hersh Goldberg-Polin avait été capturé par les terroristes du Hamas lors du massacre perpétré dans le sud d’Israël. Il a ensuite été retenu en otage pendant 330 jours dans un tunnel de Gaza avant d’être assassiné par ses ravisseurs en août 2024. Son histoire avait suscité une forte émotion en Israël comme à l’international, notamment en raison de la mobilisation constante de ses parents pour obtenir sa libération.

Rachel Goldberg-Polin explique avoir commencé à écrire ce livre comme une manière de trouver un apaisement face à la douleur après l’enterrement de son fils. Une grande partie du récit se concentre sur la période qui a suivi les funérailles de Hersh, le 31 août 2024, et sur la reconstruction de la famille confrontée à ce drame.

L’auteure y oppose ce qu’elle décrit comme "l’Avant" et "l’Après", deux temporalités marquées par la rupture provoquée par la tragédie. L’ouvrage prend ainsi la forme d’un témoignage intime sur le deuil, la mémoire et la résilience.

Rachel Goldberg-Polin prête également sa voix à la version audio du livre. Une édition en hébreu doit paraître au mois de mai.