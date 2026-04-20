Entre douleur et foi, Rachel Goldberg-Polin raconte le combat pour sauver son fils Hersh

À la veille de Yom HaZikaron (Journée du souvenir des soldats tombés au combat et des victimes de terrorisme) en Israël, l'émission américaine 60 Minutes a diffusé un entretien poignant avec Rachel Goldberg-Polin, mère de Hersh Goldberg-Polin, otage enlevé le 7 octobre 2023 puis assassiné en captivité par les terroristes du Hamas. Lors de l'interview, elle est revenue sur les 330 jours de lutte menés avec son mari Jon pour tenter de sauver leur fils unique.

Rachel Goldberg-Polin raconte qu'ils ont parcouru le monde "comme des fous", multipliant les rencontres avec des dirigeants et responsables internationaux dans l'espoir d'obtenir une intervention décisive. Elle confie aujourd'hui un sentiment d'échec, estimant que certaines personnes en position d'agir ne l'ont pas fait, et que, comme parents, eux-mêmes n'ont pas réussi à transmettre l'urgence de la situation.

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Symbole de leur mobilisation, Rachel et Jon portaient chaque jour un autocollant indiquant le nombre de jours écoulés depuis l'enlèvement. Elle évoque également les vidéos de captivité de son fils : d'abord les images de son enlèvement, où il apparaît grièvement blessé, puis une vidéo de propagande diffusée par le Hamas. Malgré sa cruauté, cette dernière lui avait redonné l'énergie de poursuivre le combat, en comprenant que son fils était encore vivant.

L'un des moments les plus marquants de cette période fut sa venue près de la frontière de Gaza, où elle cria le nom de son fils à l'aide de haut-parleurs, espérant qu'il l'entende. Elle apprendra plus tard que Hersh avait été assassiné ce jour-là. Son corps a été retrouvé dans un tunnel à Rafah aux côtés de cinq autres otages, après des mois de faim, de sévices et de détention.

Après sa mort, Rachel Goldberg-Polin a rencontré Or Levy, ancien otage libéré après 491 jours de captivité, qui lui a révélé que Hersh avait entendu parler de ses efforts et savait combien ses parents se battaient pour lui. Une révélation qui lui a apporté un certain réconfort.

Malgré le deuil, elle affirme puiser sa force dans la foi. "Au moment où l'on nous a annoncé sa mort, je me suis sentie plus proche que jamais de Dieu", confie-t-elle. Elle dit croire à la nécessité pour Israéliens et voisins de trouver un moyen de vivre côte à côte, faute de quoi la région resterait enfermée dans un cycle de mort.

Aujourd'hui, Rachel continue de parler chaque jour à son fils disparu et cherche à apprendre à vivre avec son absence. Elle a également retiré avec son mari les milliers d'autocollants accumulés sur les murs de leur maison, un geste qu'elle compare à "arracher la peau du mur". Elle résume désormais son existence comme un apprentissage quotidien : continuer à aimer, continuer à manquer, sans laisser la douleur l'écraser chaque matin.