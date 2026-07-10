Le nouveau clip de Noa Kirel provoque la colère en Espagne

Le nouveau clip de Noa Kirel, réalisé à l’occasion de la Coupe du monde, a déclenché une vive polémique en Espagne. Dans la vidéo de sa chanson "Tu crois que tu es Messi", la chanteuse israélienne arrête successivement tous les tirs au but frappés par des joueurs portant le maillot de la sélection espagnole.

Noa Kirel se met ainsi dans la peau d’une gardienne de but, à l’image de son mari Daniel Peretz, qui évolue à Southampton. Dans le clip, elle repousse avec facilité chacune des tentatives espagnoles, une mise en scène humoristique qui a été très mal accueillie par une partie du public et des médias en Espagne.

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Les comptes de la chanteuse et de son mari ont rapidement été inondés de messages hostiles. La journaliste espagnole Leila Hamed, connue pour ses positions pro-palestiniennes, s’en est notamment prise au couple sur le réseau X, tournant en dérision la carrière de Daniel Peretz et qualifiant la vidéo de "gênante".

Elle a également appelé la Fédération espagnole de football à rompre son contrat avec Adidas, le titre de Noa Kirel ayant été produit en collaboration avec la branche israélienne de l’équipementier.

La controverse intervient dans un contexte de fortes tensions entre Israël et l’Espagne, notamment depuis la reconnaissance d’un État palestinien par Madrid, les nombreuses manifestations pro-palestiniennes organisées dans le pays et les appels au boycott de l’Eurovision en raison de la participation israélienne.