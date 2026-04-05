Exploit en FA Cup : l'Israélien Daniel Peretz propulse Southampton et captive la presse britannique

Le gardien israélien Daniel Peretz s’est retrouvé sous les projecteurs de la presse britannique après la victoire surprise de Southampton face à Arsenal (2-1) en quart de finale de la FA Cup. Ce succès, largement considéré comme un exploit, a permis au club de Championship d’accéder aux demi-finales à Wembley, face à un adversaire parmi les plus puissants du football anglais.

Prêté par le Bayern Munich, Daniel Peretz a été l’un des grands artisans de cette qualification grâce à plusieurs arrêts décisifs, notamment en fin de match, alors qu’Arsenal accentuait la pression. Sa performance solide et son sang-froid ont été largement salués par les médias britanniques, qui ont souligné son rôle clé dans la dynamique positive actuelle de Southampton.

Mais au-delà du terrain, c’est aussi une interview accordée au Guardian qui a contribué à attirer l’attention. Le gardien y évoque la confiance de son équipe avant le match, mais aussi ses préoccupations personnelles liées à la situation en Israël, où sa famille vit sous la menace de tirs de roquettes. Il y décrit le football comme une forme de « thérapie », lui permettant de rester concentré et de rendre ses compatriotes fiers malgré le contexte.

Dans cet entretien, Daniel Peretz revient également sur son parcours, évoquant son admiration pour Manuel Neuer, son expérience aux côtés de Harry Kane, ainsi que ses débuts en Ligue des champions. Son avenir pourrait dépendre de la saison de Southampton, qui disposerait d’une option d’achat sur le joueur.

Enfin, la presse britannique s’est aussi intéressée à sa vie personnelle, notamment son mariage avec la chanteuse israélienne Noa Kirel, star de la pop et de l’Eurovision. Certains tabloïds ont comparé le couple à David Beckham et Victoria Beckham, renforçant encore la visibilité médiatique du gardien.

Entre performance sportive, récit personnel et dimension médiatique, Daniel Peretz a ainsi incarné l’une des figures les plus commentées du week-end footballistique en Angleterre.