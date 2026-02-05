Los Angeles : Sharon Stone se désiste du Festival du film israélien, les organisateurs évoquent des pressions

La 37e édition du Festival du film israélien de Los Angeles s’est ouverte sans l’une de ses invitées les plus attendues. L’actrice américaine Sharon Stone a annulé sa venue quelques jours seulement avant la cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle elle devait remettre le Vision Award au producteur Lawrence Bender.

Selon des informations rapportées par les médias israéliens, l’actrice a informé les organisateurs cinq jours avant l’événement qu’elle ne pourrait finalement pas assister à la soirée. Officiellement, Sharon Stone a invoqué des obligations de tournage en Australie. Aucune déclaration publique n’a toutefois été faite par la comédienne à ce sujet.

Le directeur et fondateur du festival, Meir "Foggy" Fenigstein, a exprimé ses doutes quant aux raisons réelles de cette annulation de dernière minute. Interrogé par la chaîne israélienne N12, il a jugé le timing "troublant" et a laissé entendre que la décision pourrait être liée à des pressions extérieures. "Je pense que l’annulation résulte de pressions exercées sur elle", a-t-il déclaré, affirmant que des personnes de son entourage l’auraient dissuadée de participer. "Annuler quelques jours avant est inacceptable", a-t-il ajouté.

Pour pallier ce désistement, Lawrence Bender a sollicité en urgence l’actrice et humoriste Tiffany Haddish, une amie proche, afin qu’elle accepte de remettre le prix à sa place, ce qu’elle a accepté.

Le festival, qui se tient à Los Angeles jusqu’au 19 février, propose une sélection de plusieurs dizaines de films israéliens récents. Parmi les œuvres projetées lors de l’ouverture figurait Letter to David, réalisé par Tom Shoval, consacré à David Cunio, enlevé à son domicile lors de l’attaque menée le 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas.

La programmation met également à l’honneur des figures majeures du cinéma israélien, dont le réalisateur Eran Riklis, distingué cette année par un prix pour l’ensemble de sa carrière.