Avant même de monter sur la scène de la demi-finale de l’Eurovision, Noam Bettan penserait déjà à la suite.

Selon des informations obtenues par i24NEWS, le chanteur israélo-français aurait enregistré un titre avec Itay Levi, l’un des artistes israéliens les plus populaires du moment.

Le projet, gardé dans la plus grande discrétion ces dernières semaines, ne pourrait toutefois être dévoilé qu’après la fin des engagements de Noam Bettan liés à l’Eurovision.

Cette collaboration devrait susciter un fort intérêt dans la scène musicale israélienne, mais aussi auprès du public francophone. Noam Bettan représente Israël à l’Eurovision avec une chanson mêlant français, hébreu et anglais, tandis qu’Itay Levi s’est récemment retrouvé au cœur d’une polémique en France.

Au début de l’année, des affiches annonçant un concert d’Itay Levi à Paris avaient été modifiées après une mobilisation pro-palestinienne. Le mot « Israël » en avait été retiré, provoquant de vives réactions.

La sortie de ce duo, si elle est confirmée, interviendrait donc dans un contexte particulièrement sensible pour les artistes israéliens à l’étranger, alors que la participation israélienne à l’Eurovision reste elle aussi très commentée.

Pour l’heure, le morceau n’a pas encore été officiellement annoncé. Les équipes de Noam Bettan et d’Itay Levi n’ont pas communiqué publiquement sur ce projet.