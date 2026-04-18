Plus de 1000 artistes appellent à maintenir Israël à l’Eurovision

Plus de 1000 figures de l’industrie du divertissement ont signé une lettre ouverte appelant à maintenir Israël au concours de l’Eurovision, en réponse aux campagnes internationales réclamant son exclusion. Parmi les signataires figurent des acteurs, musiciens et dirigeants influents du secteur culturel, qui dénoncent une instrumentalisation politique de l’événement.

Initiée par l’organisation Creative Community for Peace (Communauté créative pour la paix), la lettre insiste sur le rôle fédérateur de la musique et des grandes compétitions internationales. Les signataires affirment que l’Eurovision doit rester un espace de rassemblement, et non devenir un outil de division ou de boycott.

Le texte exprime également une vive opposition aux appels visant à exclure Israël, jugés contraires à l’esprit du concours. Plusieurs personnalités, dont Helen Mirren, Mila Kunis ou encore Amy Schumer, figurent parmi les soutiens, aux côtés de figures majeures de l’industrie musicale comme Gene Simmons.

Certains signataires ont pris position publiquement, estimant que boycotter des artistes en raison de leur nationalité porte atteinte aux valeurs fondamentales de la création artistique. Ils soulignent que la musique doit rester un langage universel capable de dépasser les clivages politiques et culturels.

Malgré les pressions, l’Union européenne de radio-télévision a confirmé que le concours se tiendrait comme prévu, sans exclure Israël. Le pays doit participer avec une chanson multilingue nommée "Michelle" et interprétée par Noam Bettan lors de la première demi-finale, prévue en mai.