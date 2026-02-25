Shira Haas rejoint l’adaptation cinématographique du best-seller "Le chant du rossignol"

L’actrice israélienne Shira Haas poursuit son ascension à Hollywood. Elle a été choisie pour figurer au casting de l’adaptation au cinéma du roman à succès "Le chant du rossignol" (The Nightingale) de Kristin Hannah, un projet produit par les studios TriStar, filiale de Sony, selon le site spécialisé Deadline.

À ses côtés, le film réunira l’acteur oscarisé Mark Rylance, connu notamment pour Le Pont des espions et Wolf Hall, ainsi que les sœurs Dakota et Elle Fanning, qui partageront pour la première fois l’affiche d’un long-métrage.

Publié en 2015, le roman s’est écoulé à plus de 11 millions d’exemplaires dans le monde et est resté 165 semaines sur la liste des meilleures ventes du New York Times. L’histoire suit le destin de deux sœurs dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, confrontées à la guerre, à la résistance et à des choix de survie déchirants. Le film sera réalisé par Michael Morris (To Leslie) et sa sortie en salle est prévue pour février 2027.

Pour Shira Haas, ce rôle marque une nouvelle étape dans une carrière internationale en pleine expansion. Révélée au grand public par la mini-série Unorthodox sur Netflix, qui lui a valu un Independent Spirit Award ainsi que des nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globes, l’actrice a depuis multiplié les projets d’envergure. Elle a notamment tenu un rôle dans la série Bodies et rejoint l’univers cinématographique Marvel avec Captain America: Brave New World.

Son agenda ne désemplit pas : elle participera également à l’adaptation télévisée par Peter Morgan du film The Boys from Brazil, ainsi qu’au long-métrage de guerre Triumph of the Will, confirmant son statut d’étoile montante du cinéma international.