Taylor Swift prise à partie sur les réseaux après une mention d'Israël dans sa nouvelle série documentaire

La sortie de la série documentaire "Taylor Swift: The End of an Era" (Taylor Swift : la fin d'une époque) a déclenché une vague de critiques virulentes contre la star américaine, accusée par certains internautes d’être "sioniste" en raison d’une brève référence à Israël. La série montre dans son premier épisode des fans attendant de passer les contrôles de sécurité avant un concert au stade de Wembley, à Londres, évoquant des échanges avec des spectateurs venus d’Israël.

Cet extrait a suffi à provoquer une tempête sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs ont attaqué la chanteuse de 36 ans, l’accusant de chercher à "humaniser" Israël. Plusieurs messages publiés sur X appellent même au boycott de l’artiste, certains allant jusqu’à demander à leurs abonnés de se désabonner s’ils continuent à la soutenir.

Pourtant, Taylor Swift s’est tenue à distance du conflit israélo-palestinien. Depuis deux ans, elle n’a fait aucune déclaration publique sur la guerre à Gaza et limite ses prises de position politiques au soutien aux droits LGBTQ+ et à son refus de voter pour Donald Trump. Elle n’a pas réagi à la campagne #SwiftiesforPalestine, bien qu’elle ait participé en 2023 à un événement caritatif en faveur de l’aide humanitaire à Gaza, un geste jugé insuffisant par certains militants pro-palestiniens.

La série documentaire aborde également des moments sombres de la tournée Eras Tour. Swift y revient sur un projet d’attentat déjoué à Vienne, qui l’avait contrainte à annuler trois concerts à guichets fermés. Plusieurs suspects, interpellés en juin 2025, sont soupçonnés de liens avec des groupes islamistes. Un autre passage particulièrement émouvant montre la chanteuse bouleversée après avoir rencontré les familles de trois jeunes filles assassinées lors d’une attaque au couteau en 2024 au Royaume-Uni, lors d’un événement sur le thème de Taylor Swift.

Si une minorité d’internautes s’acharne contre elle pour la simple évocation d’Israël, la grande majorité de ses fans continue de saluer la série. Pour beaucoup de "Swifties", la relation avec leur idole reste intacte, malgré la controverse.