Une rare pièce chypriote vieille de 2.500 ans découverte sur une plage d'Ashdod

Selon les experts, il s'agit du premier exemplaire de ce type jamais retrouvé en Israël.

La découverte a été faite il y a environ un mois par Avi Chaprak, directeur adjoint du département des plages d'Ashdod. Alors qu'il recherchait des objets perdus à l'aide d'un détecteur de métaux, il a mis au jour une ancienne pièce qu'il a immédiatement remise à l'Autorité israélienne des antiquités, conformément à la loi.

Après expertise, les spécialistes de l'IAA ont déterminé que la pièce avait été frappée au milieu du Ve siècle avant notre ère dans l'ancienne cité de Salamine, sur la côte est de Chypre, alors sous domination perse. Pesant près de 11 grammes, il s'agit d'un siglos, une monnaie particulièrement rare.

Selon Yanniv David Levy, chercheur au département des monnaies de l'IAA, la pièce est constituée d'un métal recouvert d'une fine couche d'argent, une caractéristique déjà observée sur certaines monnaies chypriotes de cette époque en raison de la rareté de ce métal sur l'île.

Les archéologues soulignent que ce type de monnaie est rarement retrouvé intact. La plupart étaient découpées en plusieurs fragments afin d'être utilisées dans les échanges commerciaux. La découverte d'un exemplaire complet sur le littoral israélien constitue donc, selon eux, un témoignage exceptionnel des échanges maritimes entre Chypre et la Terre d'Israël il y a environ 2.500 ans.

Pour Evangeline Markou, spécialiste des monnaies antiques chypriotes à la Fondation nationale hellénique pour la recherche, cette découverte apporte de nouveaux éléments sur les liens commerciaux qui existaient alors entre les deux rives de la Méditerranée orientale.

Le ministre israélien du Patrimoine, Amihai Eliyahu, a salué le geste d'Avi Chaprak, estimant que la remise de la pièce aux autorités permettrait d'enrichir les connaissances sur l'histoire de la région et de préserver ce patrimoine pour les générations futures.