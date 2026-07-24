L'UNESCO inscrit Sebastia au patrimoine mondial palestinien en péril, Israël dénonce une "réécriture de l'histoire"

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a approuvé vendredi l'inscription de Sebastia comme site palestinien au patrimoine mondial, tout en le plaçant sur la liste du patrimoine en péril. Présentée en urgence par l'Autorité palestinienne, la candidature décrit le site archéologique situé près de Naplouse comme le témoin des nombreuses civilisations qui se sont succédé dans la région.

La décision a suscité une vive réaction d'Israël, qui reproche au dossier palestinien de minimiser le passé juif du lieu. Sebastia abrite notamment les vestiges de l'ancienne Samarie, capitale du royaume d'Israël aux IXe et VIIIe siècles avant notre ère, ainsi que des traces des périodes hellénistique, romaine, byzantine et ottomane.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a accusé la direction palestinienne et ses soutiens dans les institutions internationales de chercher non seulement à "réécrire l'histoire", mais aussi à "inventer un récit entièrement mensonger".

"Sebastia est un lieu d'une importance immense dans l'histoire du peuple juif et de l'ancien royaume d'Israël", a-t-il déclaré. "Le site témoigne de l'histoire des rois d'Israël et renferme les preuves des profondes racines historiques de notre peuple dans ce pays. Aucun vote d'une organisation internationale ne peut changer ce qui se trouve sous nos pieds."

L'UNESCO avait apporté en février une aide financière à la préparation du dossier d'inscription d'urgence. L'organisation affirme que le classement doit permettre de mieux protéger et préserver un site dont les vestiges nécessitent d'importants travaux de conservation.