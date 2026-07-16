Immobilier en Israël : la chute des prix marque-t-elle une crise ou une occasion d'acheter ?

Le marché immobilier israélien poursuit son repli, alors que les acheteurs restent largement dans l'attentisme malgré les récentes baisses des taux d'intérêt. Selon les dernières données du Bureau central des statistiques, les prix des logements ont diminué de 1 % entre avril et mai, soit leur plus forte baisse sur deux mois depuis huit ans.

Sur un an, le recul atteint désormais 2 % en moyenne. Une évolution qui représente, pour certains propriétaires, une perte de plusieurs centaines de milliers de shekels sur la valeur de leur bien et relance le débat : le secteur traverse-t-il une véritable crise ou offre-t-il enfin la possibilité d'acquérir un logement à un prix plus raisonnable ?

Les baisses les plus marquées ont été enregistrées dans les régions les plus recherchées. Les prix ont chuté de 2,3 % dans le district de Tel-Aviv et de 1,8 % à Jérusalem. Les districts de Haïfa et du Nord ont également reculé, respectivement de 0,5 % et de 0,3 %.

Le mouvement est principalement porté par le marché de l'ancien. Les logements neufs vendus par les promoteurs n'ont officiellement enregistré qu'une baisse limitée de 0,1 %. Les professionnels du secteur estiment toutefois que leur prix réel a davantage diminué, les promoteurs multipliant les avantages, facilités de paiement et offres commerciales qui ne figurent pas toujours dans les statistiques officielles.

Ni l'assouplissement monétaire ni les perspectives d'une fin de la guerre ne semblent pour l'instant convaincre les ménages de revenir massivement dans les bureaux de vente. Beaucoup préfèrent attendre, dans l'espoir que les prix continuent de baisser.

Cette prudence exerce en revanche une forte pression sur le marché locatif. Alors que les prix de vente reculent, les loyers ont bondi de 6,6 %, sous l'effet d'une demande accrue de la part de ménages qui retardent leur projet d'achat.

La dynamique psychologique qui avait alimenté la hausse de l'immobilier pendant près d'une décennie semble ainsi s'être inversée. Les anticipations de nouvelles baisses incitent désormais les acheteurs potentiels à patienter, renforçant l'idée que le recul des prix pourrait ne pas avoir encore atteint son terme.