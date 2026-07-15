Les prix des logements en Israël reculent de 1 %, les loyers continuent de grimper

Les prix des logements en Israël ont baissé de 1 % en avril-mai 2026 par rapport à la période précédente, selon les données publiées mercredi par le Bureau central des statistiques. Sur un an, le recul atteint désormais 2 %, confirmant le ralentissement prolongé du marché immobilier.

La baisse est particulièrement marquée dans le district de Tel-Aviv, où les prix ont chuté de 2,3 % par rapport à mars-avril. Ils ont également diminué de 1,8 % dans le district de Jérusalem, de 0,5 % à Haïfa et de 0,3 % dans le nord, tandis qu’ils sont restés stables dans le centre et le sud.

Sur douze mois, les plus fortes baisses ont été enregistrées dans le centre du pays, avec un recul de 3,2 %, devant Haïfa (-2,6 %), Tel-Aviv (-2,5 %) et le sud (-0,5 %). À l’inverse, les prix ont progressé de 1,4 % dans le nord et de 0,3 % à Jérusalem.

Le marché des logements neufs affiche également une tendance baissière. Leurs prix ont diminué de 0,1 % sur la dernière période étudiée et de 3,9 % sur un an. Ces données ne prennent toutefois pas pleinement en compte les promotions et les avantages financiers proposés par les promoteurs, qui peuvent dissimuler des réductions de prix plus importantes.

Parallèlement, l’indice des prix à la consommation est resté stable en juin, portant l’inflation annuelle à 1,6 %. Les prix des loisirs et de la culture ont augmenté de 1 %, ceux du logement de 0,7 %, de la santé de 0,6 % et de l’alimentation de 0,4 %. Les fruits et légumes frais ont en revanche reculé de 5,2 %, l’habillement et les chaussures de 2,7 %, et les transports de 0,7 %.

La détente des prix de vente ne se répercute cependant pas sur le marché locatif. Les loyers ont augmenté de 2,6 % pour les locataires renouvelant leur bail et de 6,6 % dans les logements ayant accueilli un nouveau locataire.

Enfin, l’indice du coût de la construction résidentielle a progressé de 0,2 % en juin et de 3,7 % sur un an, principalement en raison d’une hausse de 5,5 % des salaires dans le secteur.