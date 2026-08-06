Israël : les dépenses par carte bancaire ont atteint un niveau record en juillet

Les dépenses des Israéliens par carte bancaire ont atteint un montant record en juillet 2026, portées notamment par le début des vacances d’été, selon les données publiées jeudi par la société Shva, qui gère les systèmes de paiement automatisés dans le pays.

Au total, les paiements par carte ont représenté 54,857 milliards de shekels sur le mois, soit une hausse de 5,8 % par rapport à juillet 2025, lorsque les dépenses s’étaient élevées à 51,862 milliards de shekels. L’augmentation atteint ainsi près de trois milliards de shekels en un an.

La moyenne quotidienne des dépenses a également battu un nouveau record, à 1,771 milliard de shekels, en progression de 3,1 % par rapport à juin 2026, où elle s’établissait à 1,718 milliard. Juillet est ainsi devenu le deuxième mois consécutif au cours duquel la moyenne quotidienne dépasse le seuil de 1,7 milliard de shekels.

Les achats en ligne ont représenté en moyenne 1,031 milliard de shekels par jour, contre 740,052 millions pour les transactions réalisées dans les commerces physiques.

Les données montrent également que les retraits d’espèces aux distributeurs bancaires ont atteint leur niveau le plus élevé depuis août 2023.

Les chiffres de juillet 2025 étaient déjà considérés comme particulièrement élevés. Ils avaient notamment été influencés par le ralentissement de l’activité économique observé le mois précédent, en juin 2025, pendant l’opération "Réveil du lion" contre l’Iran et les restrictions imposées à l’économie israélienne.