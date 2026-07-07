La Banque d’Israël achète plus d’un milliard de dollars pour tenter d’enrayer la hausse du shekel

La Banque d’Israël est intervenue pour le deuxième mois consécutif sur le marché des changes afin de contenir la forte appréciation du shekel. Selon son rapport mensuel sur les réserves de change, la banque centrale a acheté 1,02 milliard de dollars en juin.

L’institution a indiqué que ces achats visaient "spécifiquement à maintenir le bon fonctionnement des marchés". En mai, elle était déjà intervenue pour la première fois depuis 2022, en acquérant 801 millions de dollars sur le marché des devises.

Cette nouvelle intervention intervient alors que plusieurs responsables économiques et dirigeants d’entreprise critiquent depuis des semaines la prudence de la Banque d’Israël face à la hausse rapide de la monnaie locale. Selon eux, l’appréciation du shekel pèse lourdement sur les exportateurs, un moteur essentiel de la croissance israélienne.

La vigueur de la devise israélienne réduit la compétitivité des entreprises tournées vers l’international et pousse certains exportateurs et start-up à revoir leurs décisions d’investissement. Plusieurs acteurs du secteur redoutent notamment une accélération des recrutements à l’étranger ou le déplacement de centres de recherche et développement hors d’Israël, avec des conséquences potentielles sur la croissance future du pays.