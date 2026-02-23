La Banque d’Israël maintient son taux directeur à 4 %

La Banque d'Israël a décidé de laisser son taux directeur inchangé à 4 %, à l’issue de la réunion de sa commission monétaire ce lundi. La prochaine décision est attendue le 30 mars 2026. Ce statu quo intervient dans un contexte de ralentissement marqué de l’inflation, mais aussi d’incertitudes sur le rythme de l’activité économique.

L’inflation sur les deux derniers mois a été modérée et le taux annuel est tombé à 1,8 %, son plus bas niveau depuis quatre ans. Avec un taux directeur fixé à 4 %, le taux d’intérêt réel dépasse désormais 2 %, un niveau relativement élevé comparé à celui observé dans d’autres économies développées. Pour certains analystes, cette configuration plaide en faveur d’un assouplissement monétaire.

Alex Zabezhinsky, économiste en chef chez Meitav, estimait ainsi qu’une baisse de 0,25 point était envisageable dès cette réunion, ce qui aurait ramené le taux à 3,75 %. Selon lui, l’environnement inflationniste et le récent renforcement du shekel justifiaient une telle mesure. Une monnaie forte peut peser sur les exportations et freiner certains secteurs qui ne bénéficient pas de la demande liée à la défense.

D’autres économistes, notamment chez Psagot, préconisaient toutefois la prudence. Malgré la désinflation, la croissance du PIB en 2025 a atteint 3,1 %, et les données ne signalent pas de ralentissement suffisamment prononcé pour imposer une action immédiate. Par ailleurs, le marché du travail reste tendu, sans dérapage significatif des salaires.

La Banque d’Israël semble ainsi privilégier une approche graduelle, cohérente avec ses projections publiées en janvier, qui prévoyaient deux baisses de taux au cours de l’année. En maintenant son taux à 4 %, elle conserve une marge de manœuvre pour ajuster sa politique lors des prochaines réunions, en fonction de l’évolution de l’inflation, de la croissance et des marchés financiers.