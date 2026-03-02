La Bourse de Tel-Aviv s’envole et le shekel progresse après les frappes contre l’Iran

Les marchés israéliens ont nettement progressé à la suite des frappes conjointes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran, les investisseurs misant sur une réduction du risque géopolitique à moyen terme.

À la Bourse de Tel-Aviv, l’indice de référence TA-125 a bondi de 3,3 %, tandis que le TA-35, qui regroupe les principales capitalisations, a gagné 3,2 %. Les valeurs financières ont particulièrement profité de l’élan : l’indice des assurances a grimpé de 6,1 %, celui du secteur financier de 5 %, et l’indice de la construction a progressé de 4,5 %.

Sur le marché des changes, le shekel s’est apprécié de 0,3 % face au dollar, s’échangeant autour de 3,12 shekels pour un billet vert. L'Euro s'échange quant à lui autour des 3,62 shekels.

Pour Jonathan Katz, macroéconomiste chez Leader Capital Markets, l’opération conjointe américano-israélienne "améliore considérablement les perspectives géopolitiques", même si les hostilités se poursuivent et que des victimes civiles sont à déplorer en Israël malgré l’interception de la majorité des missiles iraniens. Selon lui, le président américain Donald Trump semble vouloir éviter un conflit prolongé, même en l’absence de changement de régime à Téhéran.

Un Iran durablement affaibli serait perçu comme un facteur positif pour l’économie israélienne, estime l’analyste, tandis qu’un enlisement dans une guerre d’usure constituerait le principal risque pour les marchés.