Donald Trump promet de "détruire" les capacités de missiles de l’Iran et de "réduire à néant" sa marine

Le président américain Donald Trump a confirmé l’implication « massive » des États-Unis dans les frappes en cours contre l’Iran, affirmant que l’objectif de Washington est de « défendre le peuple américain en éliminant les menaces immédiates provenant du régime iranien ». Dans un discours télévisé diffusé sur son compte Truth Social, le dirigeant républicain a promis de « détruire » les capacités de missiles de l’Iran et de « réduire à néant » sa marine.

Selon lui, Téhéran développe des missiles de longue portée susceptibles de menacer les États-Unis et d’autres pays. « L’Iran ne peut jamais avoir d’arme nucléaire », a-t-il martelé, réaffirmant la ligne rouge américaine sur le programme nucléaire iranien.

S’adressant directement aux Gardiens de la révolution islamique, Trump a lancé un avertissement sans équivoque : « Vous devez déposer les armes. Vous serez traités équitablement et bénéficierez d’une immunité totale, ou vous serez confrontés à une mort certaine. » Cette déclaration marque une escalade verbale majeure, laissant entendre que Washington pourrait intensifier encore son action militaire en cas de refus.

Ces annonces interviennent dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient, alors que des frappes visent plusieurs cibles en Iran.