La guerre avec l’Iran provoque un choc majeur sur les marchés énergétiques mondiaux. Les prix du pétrole ont bondi de plus de 25 % lundi, passant d’environ 70 dollars le baril avant le conflit à près de 115 dollars, leur niveau le plus élevé depuis la mi-2022. Cette hausse spectaculaire s’explique par les inquiétudes croissantes concernant l’approvisionnement mondial, alors que plusieurs grands producteurs ont réduit leurs livraisons et que les tensions militaires menacent les routes maritimes stratégiques.

Les marchés sont particulièrement nerveux en raison de la situation dans le détroit d’Ormuz, un passage clé par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial. Les perturbations du trafic des pétroliers et les risques sécuritaires ont déjà ralenti les opérations de transport maritime, accentuant l’incertitude. Les pays asiatiques apparaissent particulièrement exposés à ces turbulences en raison de leur forte dépendance au pétrole brut du Moyen-Orient.

Face à cette situation, les grandes puissances envisagent une réponse coordonnée. Selon le Financial Times, les ministres des Finances des pays du G7 doivent discuter lors d’une réunion d’urgence de la possibilité de libérer des réserves stratégiques de pétrole. L’opération serait menée en coordination avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui supervise un système collectif d’urgence destiné à stabiliser les marchés en cas de crise.

Les 32 pays membres de l’AIE disposent ensemble d’environ 1,2 milliard de barils de réserves stratégiques. Des responsables américains évoquent la possibilité de libérer entre 300 et 400 millions de barils, soit environ un quart de ces stocks, afin de compenser d’éventuelles perturbations prolongées de l’approvisionnement mondial.

Parallèlement, le conflit a également touché directement les infrastructures énergétiques iraniennes. Dimanche, Israël a frappé une trentaine de réservoirs de carburant appartenant à l’armée iranienne. Les autorités de Téhéran ont affirmé qu’il s’agissait de réserves destinées à des usages civils. Les images de fumée et d’incendies au-dessus de la capitale iranienne ont néanmoins rappelé la vulnérabilité du secteur énergétique du pays.

Pour l’Iran, le pétrole et le gaz restent une source de revenus essentielle, surtout depuis l’imposition de sanctions occidentales sévères ces dernières années. En 2025, les exportations pétrolières iraniennes ont généré environ 40 milliards de dollars, avec près de deux millions de barils vendus chaque jour. En raison des sanctions, la Chine est devenue le principal acheteur du brut iranien, bénéficiant souvent de remises sur les prix négociées avec Téhéran.