L’Iran menace de cibler les sites pétroliers de la région si Israël frappe ses infrastructures énergétiques

L’Iran a menacé dimanche de s’en prendre aux installations pétrolières de la région si Israël poursuivait ses frappes contre les infrastructures énergétiques de la République islamique, faisant craindre une nouvelle escalade susceptible d’affecter les marchés mondiaux de l’énergie.

Dans un communiqué, le quartier général central de Khatam al-Anbiya, structure militaire affiliée aux Gardiens de la Révolution chargée de la coordination des opérations stratégiques, a mis en garde contre toute attaque visant les installations énergétiques iraniennes. L’armée iranienne a appelé les pays musulmans de la région à intervenir pour empêcher de nouvelles frappes.

« Les gouvernements des pays islamiques doivent mettre en garde au plus vite l’Amérique criminelle et le régime sioniste sauvage contre de telles actions lâches et inhumaines », a déclaré le commandement militaire iranien.

Téhéran prévient que toute attaque contre son secteur énergétique entraînera des représailles directes contre des infrastructures similaires dans la région. Les autorités iraniennes ont également évoqué les conséquences économiques d’une telle escalade, notamment sur les prix du pétrole.

« Sinon, des mesures similaires seront prises dans la région. Et si vous pouvez supporter un pétrole à plus de 200 dollars le baril, continuez avec ce jeu », a averti le quartier général de Khatam al-Anbiya.

Cette menace intervient après des frappes israéliennes visant plusieurs dépôts de carburant et installations logistiques à Téhéran et dans ses environs, qui ont provoqué d’importants incendies. Il s’agit des premières attaques signalées contre des infrastructures énergétiques iraniennes depuis le début du conflit.

La perspective d’attaques contre des installations pétrolières dans le Golfe, région qui concentre une part essentielle de la production mondiale d’hydrocarbures, suscite une vive inquiétude sur les marchés. Une telle évolution pourrait perturber durablement l’approvisionnement énergétique mondial et provoquer une forte hausse des prix du pétrole.