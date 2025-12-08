Léger recul des prix de l’immobilier en Israël : aperçu des dernières ventes dans tout le pays

La baisse des prix de l’immobilier en Israël se confirme. Selon le dernier indice publié par le Bureau central des statistiques, les prix des appartements, neufs comme anciens, ont reculé de 0,3 % entre août–septembre 2025 et la période précédente. Sur un an, la hausse se limite désormais à 0,5 %, signe d’un net ralentissement du marché.

Avec l’aide des réseaux immobiliers RE/MAX et Anglo-Saxon, plusieurs transactions récentes permettent de mesurer concrètement le niveau actuel des prix.

Sud : Be’er Sheva et Kiryat Gat

À Be’er Sheva, un trois pièces de 77 m² situé au dernier étage du quartier D a été vendu 707 000 shekels. Dans le quartier Sigaliyot, un quatre pièces spacieux de 116 m² avec balcon et parking s’est négocié 1,5 million de shekels. À Kiryat Gat, un quatre pièces de 89 m² au deuxième étage est parti pour 1,31 million de shekels.

Jérusalem et alentours

Dans la capitale, les prix restent élevés : un deux pièces de 40 m² à Kiryat Yovel s’est vendu 1,9 million de shekels, tandis qu’un trois pièces de 62 m² dans le quartier de Baka a atteint 2,95 millions de shekels. Autour de Jérusalem, un vaste duplex familial de 152 m² à Tzur Hadassah s’est vendu 3,75 millions de shekels. À Mevasseret Zion, un trois pièces de 85 m² avec balcon et espace de stockage a trouvé preneur à 2,33 millions.

Centre : Ramla et Tel Aviv

À Ramla, un 3,5 pièces de 70 m² dans le quartier Ben Gourion s’est vendu 1,58 million de shekels, tandis qu’un penthouse de 155 m² avec terrasse de 50 m² a atteint un prix relativement modéré de 2,025 millions de shekels. À Tel Aviv, les valeurs restent parmi les plus élevées du pays : un quatre pièces de 120 m² dans le quartier Azorei Hen s’est vendu 4,55 millions de shekels.

Nord : Haïfa, Galilée et Haute Galilée

À Haïfa, un deux pièces de 60 m² à Neve Sha'anan a été vendu 1,09 million de shekels. Plus au nord, un quatre pièces de 88 m² à Rosh Pina a été acheté pour environ 1,5 million de shekels. À Safed, plusieurs ventes illustrent la diversité du marché : un quatre pièces de 100 m² avec balcon est parti pour 1,685 million de shekels, tandis qu’un 4,5-pièces de 88 m² s’est vendu 1,63 million. Enfin, dans le village de Korazim, une maison individuelle de 175 m² sur un terrain de 600 m² a été vendue 2,85 millions de shekels.

Malgré un ralentissement général, ces transactions montrent un marché contrasté, avec des écarts marqués entre le centre du pays et les régions périphériques.