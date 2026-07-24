Nouveaux droits de douane américains : Israël frappé au taux maximal de 12,5 %

L'administration de Donald Trump a instauré de nouveaux droits de douane de 10 % à 12,5 % sur les marchandises importées depuis 60 partenaires commerciaux des États-Unis, dont Israël, la Chine et les pays de l'Union européenne. Entrées en vigueur vendredi, ces taxes remplacent le prélèvement mondial temporaire de 10 % arrivé à expiration.

Israël figure parmi les 38 économies soumises au taux maximal de 12,5 %. Washington lui reproche de ne pas avoir adopté et appliqué une interdiction suffisamment efficace des importations de produits issus du travail forcé. Cette décision ne signifie toutefois pas que les États-Unis accusent les entreprises israéliennes d'avoir recours à de telles pratiques : elle vise la législation israélienne et l'absence, selon l'administration américaine, de mécanismes empêchant l'entrée sur le marché national de marchandises fabriquées par le travail forcé dans des pays tiers. Israël avait déjà été inclus dans la liste des économies visées par l'enquête ouverte par le représentant américain au Commerce.

Un taux de 10 % a notamment été retenu pour les importations provenant du Royaume-Uni, du Canada, du Mexique, de l'Inde, de l'Argentine, du Pakistan et de la Jordanie. D'autres partenaires, parmi lesquels le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Suisse et l'Union européenne, sont soumis à des niveaux qui, additionnés aux droits déjà existants, portent la taxation totale à 10 % ou 12,5 %. La Chine, le Vietnam, l'Australie et le Brésil font également partie des pays frappés au taux le plus élevé. Certains produits, notamment le pétrole, le gaz et les engrais, bénéficient d'exemptions.

Cette nouvelle offensive commerciale permet à la Maison Blanche de rétablir un large dispositif douanier après l'annulation, en février, par la Cour suprême, des droits dits de "réciprocité" imposés au titre de la législation sur les pouvoirs économiques d'urgence. Les nouvelles mesures s'appuient cette fois sur la section 301 de la loi américaine sur le commerce de 1974.

"Des décennies de persuasion morale n'ont pas réussi à éradiquer le travail forcé des chaînes d'approvisionnement mondiales", a déclaré le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer. "Les États-Unis interdisent depuis près d'un siècle les importations issues du travail forcé. Il est grand temps que nos partenaires commerciaux fassent de même."