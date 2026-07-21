Donald Trump impose des droits de douane de 50 % sur plusieurs produits canadiens

L'administration Trump accuse Ottawa de poursuivre une politique de « discrimination » à l'égard des produits américains. Ces nouvelles taxes entreront en vigueur dans 30 jours, tout en laissant la porte ouverte à d'éventuelles négociations.

Selon un responsable de l'administration américaine, ces mesures constituent une réponse « défensive » aux politiques commerciales canadiennes. Les produits énergétiques ainsi que certaines marchandises jugées essentielles, comme le poisson et les minerais critiques, seront exemptés.

Cette annonce intervient moins de vingt-quatre heures après une rencontre privée entre Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney, en marge de la finale de la Coupe du monde 2026. Selon Washington, les deux dirigeants n'ont toutefois pas évoqué les questions commerciales ou tarifaires lors de cet entretien.

L'administration américaine précise par ailleurs que d'autres droits de douane pourraient être annoncés prochainement. Donald Trump a récemment menacé le Canada de représailles commerciales, évoquant notamment la pollution provoquée par les fumées des incendies de forêt ayant touché le nord-est des États-Unis. Washington souligne toutefois que ces nouveaux droits de douane ne constituent pas une mesure spécifique liée à ces incendies.