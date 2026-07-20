Donald Trump assure que Benjamin Netanyahou ne sera pas arrêté aux États-Unis

Le président américain Donald Trump a assuré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne serait « en aucun cas » arrêté lors d'un éventuel déplacement aux États-Unis, répondant aux déclarations du maire de New York, Zohran Mamdani, qui avait évoqué la possibilité de faire appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

Le président américain a justifié sa position en affirmant que le chef du gouvernement israélien « combat la République islamique d'Iran », qu'il accuse d'avoir tué « 52.000 manifestants innocents » et d'être responsable de la mort de soldats américains au cours des dernières décennies.

Donald Trump a également estimé que « les seules personnes qui devraient être arrêtées sont celles qui ont conduit l'Iran dans cette spirale sans précédent de mort et de destruction ».

Cette déclaration intervient après une interview accordée au New York Times, dans laquelle Zohran Mamdani avait affirmé que Benjamin Netanyahou « appartient à La Haye » et l'avait qualifié de « criminel de guerre » visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Le maire de New York avait ajouté être en discussion avec les services juridiques de la ville afin de déterminer si une telle arrestation serait légalement possible.

Le bureau du Premier ministre israélien a dénoncé ces propos, qualifiant la CPI de « tribunal fantoche » sans juridiction sur les Israéliens et les Américains. Il a également affirmé que le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou avait été délivré par l'ancien procureur Karim Khan dans le but de détourner l'attention d'accusations le visant. Le communiqué a enfin appelé Zohran Mamdani à « s'occuper des problèmes de New York » plutôt que de s'en prendre au dirigeant israélien.