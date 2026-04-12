Donald Trump menace la Chine de droits de douane à 50% si elle aide militairement l’Iran

La crise autour de l’Iran connaît une nouvelle escalade verbale et stratégique, marquée par une série de déclarations offensives du président Donald Trump, visant à la fois Téhéran et Pékin. Washington a ainsi averti que la Chine pourrait faire face à des droits de douane allant jusqu’à 50% en cas de soutien militaire à l’Iran, ouvrant un nouveau front de tensions dans ce dossier déjà explosif.

Dans le même temps, Donald Trump a réaffirmé sa détermination à frapper directement les infrastructures iraniennes en l’absence d’accord diplomatique. «Je pourrais anéantir l’Iran en une journée. Je pourrais l’anéantir en une heure», a-t-il déclaré sur Fox News, évoquant des cibles telles que «toutes leurs infrastructures énergétiques, toutes leurs usines, toutes leurs centrales électriques, ce qui est considérable». Une rhétorique particulièrement agressive, destinée à accentuer la pression sur Téhéran alors que les négociations restent dans l’impasse.

Le président américain a par ailleurs reconnu que la mise en œuvre du blocus naval du détroit d’Ormuz prendrait du temps, soulignant la complexité logistique et militaire d’une telle opération. Cette stratégie vise à contraindre l’Iran à céder sur plusieurs dossiers sensibles, notamment son programme nucléaire et le contrôle de cette voie maritime essentielle au commerce mondial.

Dans ce contexte de tensions croissantes, les Gardiens de la Révolution iraniens ont répliqué en affirmant avoir «entièrement sous contrôle» le trafic dans le détroit d’Ormuz. Dans un message publié sur X, leur commandement naval a averti que «tout le trafic (...) est entièrement sous contrôle des forces armées», ajoutant que «l’ennemi se retrouvera piégé dans un tourbillon mortel dans le détroit s’il fait un faux pas». Cette mise en garde directe illustre le risque d’affrontement dans l’une des artères maritimes les plus stratégiques au monde.

Dans ce climat de tensions extrêmes, la multiplication des menaces économiques et militaires, désormais accompagnées d’avertissements explicites de part et d’autre, fait craindre une escalade rapide aux conséquences régionales et internationales majeures.