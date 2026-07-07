Oléoduc du Golfe vers l’Europe : "La meilleure route passe par l’État d’Israël", affirme Eli Cohen

Israël pourrait devenir un maillon central d’un futur corridor énergétique reliant les pays du Golfe à l’Europe, a affirmé le ministre israélien de l’Énergie, Eli Cohen, dans un entretien accordé à Reuters à Jérusalem.

Selon lui, un oléoduc passant par Israël permettrait aux pays du Golfe de réduire fortement leur dépendance au détroit d’Ormuz pour leurs exportations de pétrole, tout en évitant les perturbations en mer Rouge liées aux attaques des Houthis au Yémen.

"Les pays du Golfe ne veulent pas dépendre de l’Iran ni des Houthis pour leurs exportations de pétrole, qui constituent leur principale source de revenus", a déclaré Eli Cohen. "Si vous créez une route terrestre, vous contournez à la fois l’Iran et les Houthis. La meilleure route passe par l’État d’Israël", a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé qu’Israël dispose déjà d’une infrastructure existante entre Eilat, sur la mer Rouge, et Ashkelon, sur la côte méditerranéenne, via l’oléoduc transisraélien. Ce réseau pourrait, selon lui, être intégré à un projet plus large reliant les pays arabes du Golfe à la Méditerranée, à condition que les États concernés acceptent de développer les infrastructures nécessaires.

Eli Cohen affirme avoir proposé aux États-Unis un projet d’oléoduc d’environ 700 kilomètres reliant l’Arabie saoudite à Eilat. Le pétrole pourrait ensuite être acheminé par le pipeline israélien jusqu’à Ashkelon, avant d’être chargé sur des tankers à destination de l’Europe.

Cette proposition intervient dans un contexte de tensions accrues sur les routes maritimes régionales, entre les menaces iraniennes autour du détroit d’Ormuz et les attaques des Houthis contre la navigation en mer Rouge.