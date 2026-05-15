Les Émirats accélèrent un projet d’oléoduc pour contourner le détroit d’Ormuz

Les Émirats arabes unis vont accélérer la construction d’un nouvel oléoduc destiné à doubler leur capacité d’exportation via Fujairah d’ici 2027, a annoncé l’Abu Dhabi Media Office. Ce projet doit considérablement renforcer la capacité du pays à contourner le détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique entre l’Iran et Oman.

Le calendrier initial du projet n’a pas été précisé. Mais l’annonce intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que le détroit d’Ormuz a été de facto fermé par l’Iran en réponse à une campagne aérienne et navale américano-israélienne lancée le 28 février. Cette fermeture a perturbé près d’un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole, habituellement acheminés vers l’Asie et d’autres marchés.

Les Émirats disposent déjà de l’Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, également connu sous le nom d’oléoduc Habshan-Fujairah. Cette infrastructure peut transporter jusqu’à 1,8 million de barils par jour et s’est révélée cruciale pour permettre au pays de maximiser ses exportations directes depuis la côte du golfe d’Oman, sans passer par Ormuz.

Avec ce nouveau projet, Abou Dhabi cherche donc à réduire encore sa dépendance à ce détroit vulnérable, régulièrement au cœur des tensions entre l’Iran, les monarchies du Golfe et les puissances occidentales. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont les seuls producteurs du Golfe à disposer d’oléoducs permettant d’exporter du brut en dehors du détroit d’Ormuz. Oman, de son côté, bénéficie d’un long littoral sur le golfe d’Oman.

Pour les Émirats, l’enjeu est à la fois énergétique, économique et stratégique : sécuriser leurs exportations, rassurer les marchés et préserver leur rôle de fournisseur majeur dans un environnement régional de plus en plus instable.