Alain Shlomo Senior élu nouveau Grand Rabbin de Paris

Le Consistoire Israélite de Paris (ACIP) a élu mercredi 29 avril 2026 Alain Shlomo Senior au poste de Grand Rabbin de Paris pour un mandat de sept ans. Cette désignation marque une nouvelle étape pour l’institution consistoriale, quelques mois après l’élection de David Amar à sa présidence, et s’inscrit dans une volonté affichée de renouvellement tout en préservant la continuité religieuse et communautaire.

Alain Shlomo Senior succède au Grand Rabbin Michel Gugenheim, qui occupait cette fonction depuis 2012. Le Consistoire a salué l’action menée par son prédécesseur durant quatorze années de service, tout en soulignant l’ouverture d’un nouveau chapitre pour la communauté juive parisienne et francilienne. L’année 2026 apparaît ainsi comme un tournant pour l’institution, avec une nouvelle gouvernance et une ambition recentrée sur la proximité avec les fidèles, la modernisation des services et la transmission des valeurs du judaïsme.

Dans sa première déclaration après son élection, Alain Shlomo Senior a affirmé vouloir placer son mandat sous le signe de l’unité. Il a indiqué que sa mission première serait de "garantir l’unité de la communauté juive à Paris et en Ile-de-France", tout en mettant l’accent sur la jeunesse, l’enseignement de la Torah et la défense des valeurs républicaines. Il a également rendu hommage à Michel Gugenheim, auquel il succède.

Né en 1958 à Saïda, en Algérie, et issu d’une lignée rabbinique de quatre générations, Alain Shlomo Senior dispose d’une longue expérience communautaire. Rabbin à Montpellier à ses débuts, il a ensuite dirigé durant vingt-six ans la communauté juive de Créteil. Depuis 2021, il exerçait les fonctions de Grand Rabbin du XVIe arrondissement de Paris. Il a également servi comme aumônier militaire et occupe actuellement la fonction d’Aumônier national des prisons.

Proche collaborateur de l’ancien Grand Rabbin de France Joseph Haïm Sitruk pendant plus de vingt ans, Alain Shlomo Senior est reconnu pour son engagement à la fois spirituel, éducatif et social. Son élection intervient dans un contexte où les institutions communautaires cherchent à répondre aux défis contemporains, notamment la sécurité, la transmission identitaire et le renforcement du lien avec les nouvelles générations.

Fondé en 1808 sous l’impulsion de Napoléon Ier, le Consistoire Israélite de Paris demeure l’une des principales institutions représentatives du judaïsme francilien. Il assure l’organisation du culte, l’accompagnement des synagogues et des rabbins, ainsi que le dialogue entre la communauté juive et les pouvoirs publics.