Arthur Essebag appelle à "combattre les amalgames" autour d’Israël
Critique envers certaines positions du gouvernement israélien, il défend néanmoins le droit d’aimer Israël sans adhérer à toutes ses orientations politiques.
Invité de France Inter, Arthur Essebag a livré une réflexion personnelle sur l’antisémitisme, Israël et la place des Juifs dans le débat public, appelant à combattre les amalgames tout en revendiquant une parole plus affirmée.
https://www.facebook.com/reel/1683160316250330
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L’animateur a d’abord rappelé qu’il était possible de critiquer certaines décisions politiques israéliennes sans être hostile à Israël.
« Je ne suis pas en accord avec les positions du gouvernement de Benjamin Netanyahou », explique-t-il, affirmant également être « ulcéré » par certaines déclarations du ministre Itamar Ben Gvir. Mais Arthur insiste : « Ça ne veut pas dire être anti-Israël. »
Comparant cette situation aux critiques adressées à d’autres dirigeants politiques dans le monde, il dénonce les « raccourcis » et les « amalgames » autour du débat israélien.
L’animateur explique également avoir choisi de s’exprimer davantage publiquement face à la montée de l’antisémitisme. « L’époque des Juifs qu’on aime quand ils sont morts avec des bougies et des arbres qu’on plante est révolue », affirme-t-il.
Selon lui, la réponse à l’antisémitisme passe d’abord par la fierté identitaire, la réussite et la création.
« La meilleure façon de lutter contre l’antisémitisme, c’est de continuer à rayonner », déclare Arthur.
Il évoque notamment les avancées technologiques, scientifiques et médicales israéliennes, regrettant qu’Israël soit souvent réduit à l’actualité politique et sécuritaire. « On ne parle que négativement de ce pays qui est un pays assez fantastique », estime-t-il.
Arthur Essebag conclut enfin en rappelant qu’aucun peuple ne peut être résumé aux positions de ses dirigeants politiques, plaidant pour une approche plus nuancée des débats liés à Israël et au judaïsme contemporain.