Attaque en Iran : la "priorité" de la France est la protection de ses ressortissants, assure le ministère des Armées

La France a affirmé samedi que la protection de ses ressortissants et de ses forces au Proche et au Moyen-Orient constituait sa priorité, après l’annonce par Israël d’une « frappe préventive » contre l’Iran. « La crise est en cours », a déclaré la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, soulignant que les autorités françaises suivaient « la situation en temps réel ».

« Notre priorité, dans ces cas-là, c’est la protection de nos ressortissants et de nos forces dans la région », a-t-elle insisté, appelant les Français présents dans les zones concernées à faire preuve de « grande prudence » et à suivre strictement les consignes transmises par l’ambassade de France. Elle a assuré que les services diplomatiques et consulaires étaient mobilisés et « prêts », invitant les ressortissants à leur faire confiance.

La France dispose de plusieurs implantations militaires au Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Jordanie. La ministre a rappelé qu’un « état d’alerte maximum » était en vigueur en Israël face au risque de représailles iraniennes, évoquant également le déploiement militaire américain dans la région.

Selon elle, Paris s’attendait à une montée des tensions. « On a vu venir les choses », a-t-elle indiqué, notant que si l’éventualité d’une action était évoquée depuis plusieurs jours, le moment précis du déclenchement restait incertain. « En général, on ne prévient pas dans ces cas-là », a-t-elle ajouté.

Israël abrite une importante communauté française ou binationale, estimée à plus de 100.000 personnes, dont environ la moitié est inscrite auprès des consulats. Dans un contexte d’escalade militaire, les autorités françaises appellent à la vigilance dans les prochaines heures, jugées décisives pour l’évolution de la situation régionale.