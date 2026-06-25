Audrey Azoulay élue à l'Académie des beaux-arts

Ancienne ministre française de la Culture et ex-directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay a été élue mercredi au fauteuil IV de la section des membres libres de l'Académie des beaux-arts. Son élection, décidée lors de la séance plénière de l'institution, doit désormais être approuvée par le président de la République, protecteur de l'Académie, conformément aux statuts.

Née en 1972, Audrey Azoulay est diplômée de l'Université Paris-Dauphine, de Sciences Po et ancienne élève de l'École nationale d'administration. Elle débute sa carrière au sein de l'administration française avant de rejoindre le Centre national du cinéma et de l'image animée en 2006, où elle occupe plusieurs fonctions de direction liées au financement de la création et à l'adaptation du secteur audiovisuel aux mutations numériques.

Conseillère culture à la présidence de la République entre 2014 et 2016, elle contribue notamment à faire de la protection du patrimoine dans les zones de conflit une priorité de la diplomatie française, une initiative qui aboutira à la création du fonds Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit.

Nommée ministre de la Culture en 2016, elle porte la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui inscrit la liberté de création parmi les libertés fondamentales et renforce les dispositifs de protection du patrimoine. Son action est également marquée par plusieurs réformes en faveur du spectacle vivant, de la transparence des données de billetterie et de l'évolution du régime des intermittents du spectacle.

Élue à la tête de l'UNESCO en 2017, Audrey Azoulay exerce deux mandats jusqu'en 2025. Durant cette période, elle lance notamment l'initiative "Faire revivre l'esprit de Mossoul", combinant restauration du patrimoine, relance de l'éducation et soutien à la cohésion sociale. Sous sa direction, l'organisation adopte en 2021 le premier cadre normatif mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle, renforce ses capacités d'intervention dans les zones de conflit et développe son action en faveur de la préservation des patrimoines africains.

Aujourd'hui, Audrey Azoulay siège au sein de plusieurs instances et préside la Fondation La France s'engage, une fondation d'utilité publique dédiée au soutien et au développement de projets d'innovation sociale. Son entrée à l'Académie des beaux-arts vient consacrer un parcours marqué par son engagement en faveur de la culture, du patrimoine et de la coopération internationale.