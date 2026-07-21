Concert de Barbara Butch interrompu à Grenoble : une enquête ouverte pour "délit d'entrave"

Le parquet de Grenoble a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour « délit d'entrave concertée aux libertés » après l'interruption, samedi soir, du concert de la DJ Barbara Butch par des militants propalestiniens et de La France insoumise.

Barbara Butch, 45 ans, figure de la scène parisienne LGBTQ+ et participante à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, se produisait dans le cadre du festival Cabaret Frappé, organisé par la Ville de Grenoble.

Sa prestation a été interrompue après une vingtaine de minutes à la suite d'une manifestation de militants propalestiniens et de LFI. La municipalité a indiqué que des bouteilles en verre et d'autres projectiles avaient été lancés en direction de la scène.

La Ville de Grenoble a annoncé le dépôt d'une plainte contre X. L'adjoint à la culture, Alexis Monge, a également déposé plainte pour intimidation et jets de projectiles.

Selon les organisateurs, les manifestants reprochaient à Barbara Butch, de confession juive, d'avoir signé une tribune soutenant une proposition de loi portée par Caroline Yadan, visant à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Ce texte a depuis été retiré.