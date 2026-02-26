Des croix gammées taguées dans l'ancien camp d'internement de Juifs à Drancy

Deux croix gammées ont été découvertes dans la cité de la Muette à Drancy (Seine-Saint-Denis), ancien camp d’internement d’où près de 63.000 Juifs furent déportés vers Auschwitz-Birkenau entre 1941 et 1944. Les inscriptions, constatées jeudi par un journaliste de l’AFP, ont été tracées dans deux halls d’immeuble distincts : l’une, de quelques centimètres, au rez-de-chaussée ; l’autre, d’environ un mètre de diamètre, au cinquième et dernier étage d’un bâtiment vétuste en cours de réhabilitation.

Sur place, l’émotion est vive. « C’est très choquant », confie Moussa Cissokho, habitant de l’immeuble, qui dit ne pas comprendre « ce qu’ils cherchent contre les Juifs ». Il estime ces tags récents et assure ne pas imaginer ses voisins à l’origine d’un tel acte.

Gokhan Unver, candidat de la liste LFI-PCF à la mairie de Drancy, a indiqué avoir alerté le bailleur et les associations mémorielles après avoir découvert les dégradations lors d’une opération de porte-à-porte. Il dénonce des gestes d’une « gravité absolue » dans un quartier chargé d’histoire, ancien camp de transit des victimes de la Shoah avant leur déportation vers les camps nazis. Trois élues communistes ont saisi la justice ; des associations devraient se joindre au signalement.

Les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation ont exprimé leur « écœurement » et condamné « le plus fermement cet acte inqualifiable », appelant les autorités à identifier et sanctionner les auteurs. En mars 2024 déjà, le Mémorial de la Shoah de Drancy avait été dégradé.