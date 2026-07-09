Élie Semoun : « Je suis surtout un opposant à LFI, je ne peux pas supporter cet antisémitisme affiché »

Invité de RTL ce jeudi, l'humoriste Élie Semoun a vivement attaqué La France insoumise (LFI), affirmant qu'il la considère aujourd'hui comme « plus dangereuse » que le Rassemblement national (RN).

Interrogé sur sa position face au parti de Marine Le Pen, Élie Semoun a expliqué être désormais « surtout un opposant à LFI ».

« Franchement, je ne peux pas supporter cet antisémitisme affiché », a-t-il déclaré, ajoutant avoir « vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ce parti ».

Questionné sur le fait de savoir s'il jugeait LFI plus dangereuse que le RN, l'humoriste a répondu sans hésiter : « Oui. »

« J'ai vraiment peur du bordel organisé par LFI. Pour moi, ce n'est pas une démocratie. Ça ne ressemble pas à une démocratie », a-t-il poursuivi.

Au cours de l'entretien, Élie Semoun est également revenu sur la situation politique en France et sur la popularité de Marine Le Pen, malgré sa récente condamnation judiciaire.

Selon lui, cette dynamique traduit « une grande colère dans le pays ». « On ne va pas dire que cette société va bien », a-t-il estimé.

L'humoriste s'est enfin interrogé sur la stratégie de Marine Le Pen, rappelant qu'elle avait affirmé ne pas vouloir mener campagne sous bracelet électronique. Il s'est demandé comment elle pourrait poursuivre sa campagne si la justice confirmait sa condamnation en pleine course à l'élection présidentielle de 2027.