Marine Le Pen se déclare candidate à la présidentielle et annonce un pourvoi en cassation

Marine Le Pen a annoncé mardi soir sa candidature à l’élection présidentielle, quelques heures après sa condamnation par la cour d’appel de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national.

"Ce soir, je suis candidate à l’élection présidentielle", a déclaré la députée du Pas-de-Calais sur TF1. La dirigeante du RN a également indiqué qu’elle allait se pourvoir en cassation, affirmant que cette démarche suspendrait les effets de l’arrêt rendu par la cour d’appel, notamment le port du bracelet électronique. "Je ferai donc campagne sans bracelet électronique", a-t-elle assuré.

Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournements de fonds du Parlement européen. Elle a été condamnée à trois ans d’emprisonnement, dont un an sous bracelet électronique, ainsi qu’à une peine d’inéligibilité de 45 mois, dont 30 avec sursis. Cette peine lui permet, à ce stade, de rester éligible pour la présidentielle de 2027.

La cheffe de file du Rassemblement national a présenté la décision de la cour comme une clarification politique, estimant que la justice avait "rendu aux Français leur liberté de voter" et lui avait restitué son éligibilité. Elle a annoncé vouloir lancer rapidement la campagne avec Jordan Bardella, président du parti, qu’elle décrit comme son partenaire politique et qu’elle présente comme son futur Premier ministre en cas de victoire.

Après l’arrêt de la cour d’appel, Marine Le Pen avait réuni l’état-major du RN dans le nouveau siège du parti, situé rue Cortambert, dans le 16e arrondissement de Paris.

Interrogée sur l’hypothèse d’une confirmation de sa condamnation par la Cour de cassation, Marine Le Pen a répondu : "Nous verrons", tout en affirmant qu’il n’existait selon elle "plus de scénario" dans lequel elle ne pourrait pas se présenter. La Cour de cassation pourrait statuer début 2027 en cas de pourvoi. Si elle confirmait l’arrêt de la cour d’appel, celui-ci deviendrait immédiatement applicable.