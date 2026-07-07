Marine Le Pen : la présidente du RN de nouveau condamnée mais éligible

La cour d’appel de Paris a reconnu ce mardi Marine Le Pen coupable dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national, portant sur l’utilisation de fonds publics du Parlement européen.

Les magistrats l’ont condamnée à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique et deux ans avec sursis, ainsi qu’à 15 mois d’inéligibilité. La cour a retenu que les fonds européens utilisés dans ce dossier étaient bien des fonds publics. Elle a également estimé que l’étude des différents contrats révélait un système au profit du parti.

Entre 2004 et 2016, la justice reprochait à Marine Le Pen, au Rassemblement national et à plusieurs cadres du parti d’avoir fait rémunérer par le Parlement européen des assistants parlementaires qui auraient en réalité travaillé pour le parti.

Cette décision fragilise directement ses ambitions pour l’élection présidentielle de 2027.

Marine Le Pen a souvent répété qu’elle ne mènerait pas campagne sous bracelet électronique. Même si la durée d’inéligibilité pourrait théoriquement lui laisser une marge avant le scrutin, la peine de prison aménagée pourrait donc peser lourdement sur sa candidature.

La présidentielle française doit se tenir les 18 avril et 2 mai 2027. En cas d’empêchement politique ou judiciaire, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, apparaît comme le principal recours du parti.