Marine Le Pen appelle à soutenir Israël contre le Hezbollah

La présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen, a estimé qu’il fallait continuer à soutenir Israël dans sa lutte contre le Hezbollah, qu’elle qualifie d’« émanation iranienne », tout en appelant à trouver une solution durable pour le Liban.

Interrogée sur la poursuite des combats au Liban-Sud et sur les discussions menées par les États-Unis dans le cadre d’un futur accord avec l’Iran, Marine Le Pen a affirmé que le Hezbollah agissait directement au service de Téhéran.

« Il faut soutenir Israël dans sa lutte contre le Hezbollah, c’est une évidence », a-t-elle déclaré. Selon elle, les derniers développements du conflit démontrent clairement le lien entre l’organisation chiite libanaise et la République islamique d’Iran.

La dirigeante du Rassemblement national a toutefois souligné la nécessité de prendre en compte la situation du Liban, qu’elle estime ne pas devoir devenir « la variable d’ajustement » des négociations régionales en cours.

« Je comprends le Liban lorsqu’il dit qu’il est un pays souverain et qu’il ne veut pas dépendre des décisions des autres », a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen a également mis en garde contre le risque de reproduire les erreurs commises après la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Selon elle, une simple cessation des hostilités sans règlement du problème de fond permettrait au mouvement soutenu par l’Iran de se réarmer et de retrouver progressivement ses capacités militaires.

« Sinon, le Hezbollah continuera à agir, continuera à se renforcer à nouveau et cela ne s’arrêtera jamais », a-t-elle affirmé.

Questionnée sur la possibilité que la poursuite des opérations israéliennes puisse compliquer les efforts diplomatiques de Donald Trump pour parvenir à un accord régional, la députée a répondu qu’il était impossible de juger les négociations sans en connaître les détails.

Elle a néanmoins insisté sur la nécessité de traiter simultanément la question libanaise et les discussions en cours avec l’Iran afin d’éviter qu’un accord ne laisse subsister les causes profondes du conflit.

Marine Le Pen a enfin critiqué le manque de visibilité de la position française sur ce dossier. Elle a annoncé que le Rassemblement national demanderait un débat à l’Assemblée nationale afin de clarifier la stratégie de la France, notamment concernant l’avenir de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).

« Nous voulons savoir quelle est la position de la France et quelles sont ses propositions », a-t-elle conclu.