Israël frappe la Dahiyeh de Beyrouth après une attaque de drones du Hezbollah

L’armée israélienne a mené dimanche des frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans la Dahiyeh, la banlieue sud de Beyrouth, après l’explosion de trois drones lancés depuis le Liban vers le territoire israélien.

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Dans un communiqué conjoint, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israel Katz ont confirmé l’opération. « Tsahal a frappé des cibles terroristes du Hezbollah dans le quartier de la Dahiyeh à Beyrouth en réponse aux tirs dirigés contre le territoire israélien », ont-ils déclaré.

Les deux responsables ont également affirmé qu’« Israël ne tolérera aucun tir contre son territoire ».

L’armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe de précision contre un centre de commandement du Hezbollah dans la Dahiyeh, au sud de Beyrouth, en réponse au lancement de drones vers le territoire israélien plus tôt dans la journée. Le site visé était utilisé par des membres du Hezbollah pour planifier et coordonner des attaques contre des civils israéliens ainsi que contre les soldats israéliens opérant dans le sud du Liban.

L’armée affirme avoir pris plusieurs mesures pour limiter les risques pour la population civile, notamment par l’utilisation de munitions de précision et de moyens de surveillance aérienne.

Tsahal a réaffirmé que le Hezbollah « continue de promouvoir des attaques terroristes » contre Israël et a assuré qu’il poursuivrait ses opérations pour éliminer toute menace contre l’État hébreu et ses forces armées.

Quelques heures plus tôt, trois drones du Hezbollah se sont écrasés en territoire israélien. Les appareils ont touché des zones militaires situées près de la frontière libanaise, sans faire de victimes. Ces incidents ont déclenché plusieurs alertes dans le nord du pays.

Cette opération constitue la première frappe israélienne revendiquée contre la Dahiyeh depuis l’annonce par Israël d’une nouvelle doctrine de riposte prévoyant une réponse directe à toute attaque du Hezbollah visant le territoire israélien.

L’escalade intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, alors que les discussions autour d’un accord entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent et que la situation à la frontière israélo-libanaise demeure volatile malgré les multiples tentatives de médiation internationale.