Israël accuse le chef de l'armée libanaise de coopérer avec le Hezbollah

Israël a adressé ces derniers jours des messages de protestation aux États-Unis concernant le commandant de l'armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, accusé de coopérer avec le Hezbollah. Selon des informations rapportées jeudi par la chaîne publique israélienne Kan, ces accusations interviennent alors que des négociations directes sont en cours entre Israël et le Liban, sous médiation américaine.

D'après un haut responsable israélien cité par le média, le général Haykal "coopère pleinement avec le Hezbollah" et empêcherait l'armée libanaise de mettre en œuvre certaines décisions prises par le gouvernement de Beyrouth. Israël aurait transmis ses préoccupations aux responsables américains impliqués dans les discussions, craignant notamment que des renseignements communiqués à l'armée libanaise par Washington ne soient ensuite transmis au Hezbollah.

Cette question devrait également être abordée lors d'une prochaine rencontre prévue à Washington dans environ trois semaines entre des représentants de Tsahal et de l'armée libanaise. Selon le rapport, Israël entend demander à l'armée libanaise de prendre des mesures concrètes contre les activités du Hezbollah dans les villages du sud du Liban situés en dehors de la zone de sécurité contrôlée par Israël.

Ces accusations illustrent les tensions persistantes autour de l'application des accords de cessez-le-feu et du rôle que doit jouer l'armée libanaise dans la limitation de l'influence militaire du Hezbollah dans le sud du pays.