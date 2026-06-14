Deux drones du Hezbollah s’écrasent en Israël

Deux drones du Hezbollah se sont écrasés dimanche matin en territoire israélien, à proximité de la frontière avec le Liban, a affirmé Tsahal. Les engins ont explosé dans une zone militaire, sans faire de blessés.

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L’incident a relancé le débat sur la doctrine de riposte adoptée récemment par Israël. Après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu et la définition de la « doctrine de la Dahieh », les autorités israéliennes avaient averti que tout tir visant des localités civiles du nord du pays entraînerait des frappes contre le bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth.

Cette fois, les drones ont touché un secteur militaire et non une zone habitée. Les habitations civiles les plus proches se trouvent dans la localité de Shlomi. L’armée israélienne a d’ailleurs insisté sur cette distinction, devenue un élément central de sa communication depuis le cessez-le-feu.

L’incident a provoqué une réaction immédiate du ministre des Finances et membre du cabinet de sécurité, Betsalel Smotrich. Dans un message publié sur X, il a appelé le Premier ministre à appliquer sans délai la doctrine annoncée.

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« Les tirs vers les localités du nord constituent un test de la doctrine de la Dahieh proclamée par le Premier ministre », a-t-il écrit, exhortant Benjamin Netanyahou à « faire tomber des immeubles dans la Dahieh dès aujourd’hui ».

Dans un message publié sur X, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a également appelé à une riposte immédiate et sévère contre le Hezbollah. « Pour chaque drone, un missile. Pour chaque tir, le feu. Pour chaque drone, la Dahieh doit trembler. Pour chaque cheveu sur la tête d’un soldat de Tsahal, mille terroristes du Hezbollah », a-t-il écrit. « Face au terrorisme, nous ne contenons pas, nous agissons avec détermination », a-t-il ajouté.

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L’affaire intervient alors que les discussions autour d’un accord entre les États-Unis et l’Iran soulèvent des interrogations sur l’avenir du front libanais. Selon plusieurs responsables israéliens, aucun accord ne limitera la liberté d’action de Tsahal contre le Hezbollah dans le sud du Liban.

Des sources sécuritaires israéliennes assurent que l’armée poursuivra ses opérations visant à démanteler les infrastructures militaires du mouvement terroriste chiite le long de la frontière.