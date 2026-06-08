Israël craint une pression de Trump pour limiter les opérations de Tsahal au Liban

Selon des informations révélées par i24NEWS, des responsables israéliens craignent que le président américain Donald Trump ne cherche à restreindre davantage la liberté d’action militaire d’Israël au Liban et à obtenir une réduction de l’intensité des opérations menées contre l’organisation terroriste Hezbollah.

Cette inquiétude ne se limiterait pas aux frappes à Dahiyeh, la banlieue sud de Beyrouth considérée comme un bastion du Hezbollah, mais concernerait l’ensemble du territoire libanais. Des responsables israéliens mèneraient actuellement des efforts diplomatiques intensifs afin d’empêcher une telle évolution et de préserver la marge de manœuvre opérationnelle de Tsahal.

Selon les informations disponibles, rien n’indique à ce stade que Donald Trump ait effectivement l’intention de formuler une telle demande à Israël. Toutefois, certains responsables redoutent que les exigences formulées par l’Iran dans le cadre des discussions en cours avec Washington ne conduisent l’administration américaine à faire pression sur Jérusalem.

La préoccupation israélienne repose sur l’hypothèse que la Maison Blanche pourrait considérer une réduction des opérations au Liban comme un moyen de faciliter les négociations entre les États-Unis et l’Iran. Dans ce contexte, plusieurs hauts responsables israéliens travailleraient activement pour convaincre Washington de ne pas lier le dossier libanais aux discussions menées avec Téhéran.