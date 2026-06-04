Benjamin Netanyahou freine une offensive terrestre au Liban sous pression américaine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait refusé pour l’instant de donner son feu vert à une large offensive terrestre au Liban, malgré le soutien de plusieurs ministres clés de son gouvernement, rapporte la radio militaire israélienne.

Lors d’une réunion sécuritaire restreinte tenue mercredi soir, Tsahal a présenté un plan prévoyant une manœuvre terrestre de grande envergure contre le Hezbollah au Liban.

Selon le rapport, le ministre de la Défense Israël Katz ainsi que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir ont soutenu cette option militaire.

Benjamin Netanyahou aurait toutefois exprimé des réserves, dans un contexte de fortes pressions exercées par l’administration américaine pour éviter une nouvelle escalade régionale.

Cette prudence intervient quelques jours après l’intervention du président américain Donald Trump, qui aurait demandé à Israël de renoncer à des frappes prévues contre des cibles du Hezbollah à Beyrouth ainsi qu’à d’autres opérations d’envergure au Liban.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le département d’État américain a annoncé qu’Israël et le Liban avaient accepté de renouveler leur fragile cessez-le-feu sous médiation de Washington.

L’accord prévoit notamment la création de zones pilotes de sécurité dans le sud du Liban, placées sous le contrôle exclusif de l’armée libanaise et interdites aux combattants du Hezbollah.

Les modalités précises de mise en œuvre de cet arrangement n’ont toutefois pas encore été détaillées.

Le bureau du Premier ministre n’a pas commenté les informations de la radio militaire ni précisé sa position sur les nouvelles dispositions sécuritaires conclues avec le Liban.