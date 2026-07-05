Emmanuel Macron devrait se rendre en Syrie dans les prochains jours

Emmanuel Macron devrait se rendre prochainement en Syrie, a annoncé la présidence syrienne ce 5 juillet, sans préciser la date exacte du déplacement. Il s’agira du premier voyage d’un chef d’État français dans le pays depuis celui de Nicolas Sarkozy en 2009.

Cette visite marquera une rupture diplomatique majeure, après la détérioration des relations entre Paris et Damas à la suite de la répression du soulèvement de 2011 par le régime de Bachar al-Assad. La France avait fermé son ambassade à Damas en 2012 et reconnu la coalition de l’opposition comme représentante légitime du peuple syrien, refusant toute normalisation sans transition politique jugée crédible.

Elle constituera également la première visite d’un dirigeant occidental depuis l’arrivée au pouvoir fin 2024 du président syrien Ahmed al-Sharaa, après la chute du régime Assad. Paris avait déjà accueilli ce dernier en mai 2025, dans le cadre d’échanges diplomatiques sur la transition syrienne.

À l’époque, Emmanuel Macron avait évoqué la nécessité d’accompagner ce processus tout en conditionnant le soutien français à des avancées sur la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme, le retour des réfugiés et les réformes politiques.

Selon la présidence syrienne, la visite à venir vise principalement à « renforcer la coopération économique ». Le chef de l’État français sera accompagné d’une délégation composée d’investisseurs et de représentants d’entreprises, et les discussions devraient porter sur les développements régionaux et internationaux.

Le déplacement s’inscrit dans un contexte plus large de retour progressif de la Syrie sur la scène diplomatique. Plusieurs responsables occidentaux ont récemment multiplié les contacts avec Damas, notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en janvier 2026, puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky en avril dernier. L’Union européenne a par ailleurs engagé depuis 2025 un allègement progressif de ses sanctions économiques.

L’Élysée n’a pas commenté officiellement l’annonce. Selon plusieurs sources, dont L, la visite pourrait intervenir dès cette semaine.